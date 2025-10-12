Гарбузов: компании Москвы развивают производство роботизированных систем

При поддержке городских властей столичные производители робототехнических систем смогли нарастить выручку на 67% в 2024 году. Компании создают не только продукты, упрощающие человеческий труд, но и инновационные разработки для обучения детей азам робототехники и программирования, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина в городе развивают ключевые промышленные направления, вносящие вклад в достижение технологического суверенитета. В связи с этим в столице особое внимание уделяется укреплению производственных мощностей фирм, занимающихся выпуском роботов.

«Благодаря поддержке города они увеличили выручку в 2024 году на 67% — до 7,6 млрд рублей. Предприятия изготавливают системы различного назначения: от оборудования для автоматизации работы точек продаж пищевой продукции до образовательных комплексов», — отметил Гарбузов.

Одной из таких компаний является «Энджой Роботикс», которая создает роботов для обучения детей основам физики и механики. К примеру, фирма дает возможность любому желающему собрать настоящую роботизированную руку и запрограммировать ее на свое усмотрение. Также для детей доступен набор юного инженера, помогающий разобраться в устройстве электрических цепей.

Помимо этого, компания создала собственную методическую программу для учителей. Она способствует повышению эффективности обучения с использованием продукции предприятия. Существенной частью методического пособия является наличие творческой задачи.

Другая компания, «ГБЛ Роботикс», занимается в Москве разработкой специализированных роботизированных систем для приготовления кофе. Робот-бариста обладает уникальной конструкцией, позволяющей ему дотянуться до любой точки мини-кафе.

Также аппарат может готовить и выдавать клиентам мороженое, холодные напитки, а также конфеты. Робот собран из российских компонентов и функционирует на отечественном программном обеспечении. Инженеры фирмы непрерывно работают над улучшением функционала и возможностей системы.

Ранее Собянин рассказывал о прогрессе в развитии станкоинструментальной промышленности и робототехники в столице.