Гарбузов: компании Москвы помогают друг другу повышать производительность

Такое партнерство между промышленными участниками дает возможность привлекать к работе над сложными технологическими проектами высококвалифицированных специалистов, задействовать их научный потенциал, а также минимизировать производственные и логистические расходы.

Он уточнил, что повышение степени кластеризации промышленного сектора было определено в качестве одной из основных задач стратегии его развития до 2030 года. Это необходимо для скорейшего вывода на рынок новых инновационных продуктов. Особенно важную роль кооперационные цепочки играют в высокотехнологичных отраслях, где они являются практически ключевым элементом в создании конкурентоспособных товаров: от робототехники до медицинских изделий.

«В течение пяти лет доля выручки кластеров в промышленности вырастет почти в 3,5 раза — с 12% до более чем 40%. Кластеризация уже обеспечивает синергию, снижает издержки и развивает компетенции. Кроме того, взаимодействие позволит укрепить независимость региональной экономики от импорта и обеспечит рост производительности труда и заработных плат», — отметил Гарбузов.

Центральной площадкой для кооперации в столице стала особая экономическая зона «Технополис Москва». В качестве иллюстрации можно привести совместную работу ее резидентов: фирмы «Руслет», которая производит скоростные высокопроизводительные канатно-транспортные системы, и компании «Микробор», выпускающей металлорежущий инструмент. Сотрудничество началось с того, что производственную линию «Руслет» потребовалось оснастить высокопроизводительным инструментом. Сегодня эта продукция применяется при создании корпусов ролика балансира для канатных дорог.

Компания «Руслет» является создателем Московской канатной дороги на Воробьевых горах. Чтобы повысить техническую и экономическую эффективность эксплуатации и сервисного обслуживания канатно-транспортных систем, резидент ОЭЗ работает с ведущими вузами страны, такими как МГТУ им. Н. Э. Баумана и Московский политехнический университет.

На территории ОЭЗ «Концерн Гудвин», который разрабатывает и производит промышленные системы радиосвязи, выполняют контрактную сборку электронных модулей для нескольких производителей медицинской техники — «Медпланта» и «ТЗМОИ». Это партнерство помогает расширять деловые контакты и загружать производственные мощности в периоды, когда они не заняты выполнением собственных заказов. Кооперация на одной площадке также способствует сокращению логистических расходов и упрощает взаимодействие с партнерами. Компания «ТЗМОИ» использует компоненты концерна при выпуске паровых стерилизаторов, дезинфекционно-моечных машин и прочего оборудования для инфекционного контроля.

Еще одним случаем кооперации внутри ОЭЗ стало партнерство предприятий «Технорэд» и «Привод инжиниринг». Они совместно создали робототехнический комплекс со специальным захватывающим устройством для нанесения маркировки на строительные материалы. Это промышленный робот REDS C5, укомплектованный датчиками и системами безопасности для работы в одном пространстве с человеком. Фирма «Привод инжиниринг» также разработала для комплекса специальное программное обеспечение, внедрив это решение в производство. Новый комплекс отличается сверхточными движениями: захватное устройство робота не повреждает информационную этикетку и сам продукт в процессе работы. Специальный клей при снятии маркировки не остается на этикетке и не портит продукт.

Другой пример совместной работы нескольких московских компаний — это создание программируемого логистического контроллера (ПЛК) от производителя электротехнического оборудования НТЦ «Электропривод». Данное решение предназначено для автоматизации промышленных процессов, а также пользуется спросом в сфере управления электрощитами и инженерными системами. Уникальность продукта заключается в его полной локализации: это единственный ПЛК с российским программным обеспечением. Разработчиком ПО выступила компания «ПроЭлтех», а столичный завод «Спецкабель» освоил выпуск специальных шлейфов, призванных упростить, ускорить и сделать дешевле монтаж оборудования, а также повысить надежность соединений.