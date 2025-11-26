Гарбузов: более 6 тыс рабочих мест создадут на предприятиях электронной и фармацевтической отраслей

В ближайшие годы в столице будут возведены 14 новых предприятий по выпуску электронной техники и лекарственных препаратов, а также производству медицинских изделий, что создаст свыше 6 тыс. новых рабочих мест, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Развитие масштабных инвестиционных проектов (МаИП) ведется в рамках реализации стратегии развития промышленности Москвы, утвержденной мэром столицы Сергеем Собяниным.

«Столица последовательно развивает высокотехнологичные и биомедицинские МаИП, которые имеют стратегическое значение для экономики города. Совокупная площадь новых производственных комплексов превысит 215 тыс. кв. м, а число созданных рабочих мест составит почти 6 тыс. Здесь будут выпускаться жизненно важные лекарственные препараты, медицинское и осветительное оборудование, а также электронные и оптические компоненты», — уточнил Гарбузов.

Известно, что в сфере электронной промышленности будет создано 9 новых предприятий по выпуску оптического, осветительного и другого высокотехнологичного оборудования. Общая площадь превысит 171 тыс. кв. м, а их запуск обеспечит трудоустройство более 4 тыс. горожан.

«Для реализации МаИП в сфере электронной и фармацевтической промышленности выделили более 32,3 га земли в 8 административных округах столицы. При подборе участков для МаИП город ориентируется на принцип сбалансированного развития территорий. Это позволяет, с одной стороны, не перегружать отдельные районы чрезмерной концентрацией промышленных производств, с другой — дает возможность создавать новые высокооплачиваемые рабочие места неподалеку от мест проживания будущих сотрудников», — объяснила министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

На данный момент на пяти из указанных объектов продолжается активное строительство, которое осуществляется под надзором Мосгосстройнадзора.

Так, в конце прошлого года в районе Нагатино-Садовники было завершено возведение инженерного центра технопарка «Ньютон Плаза». Общая площадь здания составила более 16,4 тыс. кв. м, а объем инвестиций превысил 4,5 млрд рублей. Благодаря вводу инженерного центра в эксплуатацию создано более 450 новых рабочих мест.

Кроме того, в городе возводятся пять МаИП по производству медизделий и фармацевтической продукции. Суммарная площадь объектов превысит 144 тыс. кв. м.

В районе Северный планируется разместить фармацевтический завод площадью свыше 100 тыс. кв. м. Тем временем в Черемушках строится предприятие по выпуску действующих веществ и конечных продуктов, предназначенных для лечения и профилактики копытной гнили и мастита в сельском хозяйстве без применения антибиотиков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о стратегии развития промышленности и отметил, что по программме МаИП в столице уже построены 10 современных производств, на которых создано свыше 4 тыс. рабочих мест. К 2030 году благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов в городе должно появиться свыше 100 новых промышленных объектов общей площадью около 4 млн кв. м. На этих предприятиях смогут найти работу почти 60 тыс. человек.