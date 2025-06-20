Гарбузов: благодаря офсетам создали около 150 тыс кв м фармпроизводств

Офсетные соглашения с городом обеспечивают бизнесу гарантированный сбыт продукции на период до десяти лет. Об этом в ходе ПМЭФ сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Столица оказывает поддержку высокотехнологичным отраслям, которые способствуют повышению качества жизни горожан. Министр напомнил, что офсетный контракт — это действенный механизм локализации в Москве производств с высокой добавленной стоимостью, направленных на импортозамещение.

«Благодаря офсетным контрактам в сфере фармацевтики в Москве появится около 150 тыс. кв. м современных фармацевтических производств. Такие контракты обеспечивают импортонезависимость и лекарственную безопасность: по офсетам предприятия обязаны использовать фармацевтическую субстанцию российского производства», — пояснил Гарбузов.

Уже сейчас более 100 тыс. кв. м фармпредприятий введены в эксплуатацию благодаря офсетным контрактам, а еще примерно 50 тыс. кв. м находятся в стадии строительства. Например, компания «Биокад» в рамках офсетного соглашения запустила производство площадью около 43 тыс. кв. м, выпускающее препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

«Р-Фарм» организовала выпуск лекарств для терапии онкологических, кардиологических и других болезней на площадке свыше 30 тыс. кв. м. Производитель «Велфарм-М» в этом году начал поставки кардиопротективных, противовоспалительных, гипогликемических и антигистаминных препаратов. В рамках выполнения обязательств по офсетному контракту компания локализовала в Москве производство площадью около 34 тыс. кв. м.

Все эти предприятия расположены на территории «Алабушево» в особой экономической зоне «Технополис Москва» и имеют статус резидентов ОЭЗ. С 2017 года столица заключила свыше 30 офсетных контрактов, причем примерно четверть из них приходится на фармацевтическую отрасль.