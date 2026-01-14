Гарантию по доходам планируют ввести для пенсионных накоплений в России

В Госдуме в первом чтении одобрен законопроект о гарантировании прибыли от пенсионных накоплений граждан. По словам члена думского комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, это решение направлено на ликвидацию существующей проблемы, из-за которой будущий пенсионер мог лишиться части дохода, сообщает RG.RU .

По словам заместителя министра труда Андрея Пудова, данный законопроект предполагает внесение изменений в действующий федеральный закон, регулирующий инвестирование средств накопительной пенсии, а также в Бюджетный кодекс.

Основная цель документа — обеспечить прирост пенсионных средств граждан за счет инвестиционного дохода даже в тех случаях, когда взносы работодателя временно задерживаются и не поступают вовремя в распоряжение управляющей компании или негосударственного пенсионного фонда. Подобные ситуации могут возникать в результате технических процессов, таких как возврат ошибочно уплаченных сумм.

Предлагаемый механизм предусматривает создание особого резерва в структуре Фонда пенсионного и социального страхования. Эти средства будут использоваться для отражения расчетного инвестиционного дохода на индивидуальных счетах граждан.

