«Близкий друг Владимира Путина разрабатывает проект перезапуска российского газопровода „Северный поток — 2“ в Европу при поддержке американских инвесторов», — пишет британская газета Financial Times.

Как рассказали источники издания, усилия по заключению данной сделки предпринял сотрудник Штази в Восточной Германии Маттиас Варниг, также он до 2023 года был во главе материнской компании Nord Stream. Решение принимается в интересах российского «Газпрома».

По плану Варнига нужна работа с командой новой администрации американского президента через местных бизнесменов в рамках закулисных усилий по завершению конфликта на Украине. Кроме того, в задачах — углубление экономических связей РФ и Штатов.

В США, по данным СМИ, знают об этой инициативе. Но высокопоставленным европейским чиновникам стало известно о проекте по газопроводу только в последние недели. Источники отметили, что лидеры ряда европейских стран обеспокоены этим вопросом и обсуждали его.