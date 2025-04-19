FT: мода на дубайский шоколад привела к дефициту фисташек в мире

Возникшая в мире мода на дубайский шоколад вызвала дефицит фисташек в мире. Ранее тренд на уникальную сладость возник в соцсети TikTok, сообщила Газета.ru .

По данным издания Financial Times, популярный дубайский десерт, который готовят из шоколада, фисташковой пасты и катаифи, стал популярным в прошлом году из-за множества обзоров блогеров. Спрос на это лакомство быстро взлетел, в итоге за год цена на фисташки на мировом рынке выросла на треть — с 7,65 до 10,30 доллара за фунт (450 граммов).

Ряд магазинов ограничил продажи дубайского шоколада в одни руки для того, чтобы справиться с дефицитом ореха и затормозить рост цен.

В марте в РФ отметили вторую волну роста интереса к дубайскому шоколаду. Спрос на него за последние два месяца увеличился на 20% и почти добрался до пиковых значений октября прошлого года.

Средняя стоимость плитки дубайского шоколада (вес от 200 до 250 граммов) в российских городах-миллионниках составил 2188 рублей.