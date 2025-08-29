сегодня в 06:24

FT: Канада не ожидает отмены всех пошлин США

Канада не оставляют попыток наладить торговые отношения с Соединенными Штатами, но при этом не ждет отмены всех пошлин со стороны президента США Дональда Трампа, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

«Канада не ожидает, что Дональд Трамп отменит все свои пошлины в отношении страны…» — говорится в статье.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о повышении торговых пошлин в отношении Канады с 25% до 35% с 1 августа.

«Сегодня президент Дональд Трамп подписал указ об увеличении пошлины для Канады с 25% до 35%», — говорится в сообщении.

В качестве основной причиной для повышения пошлин называется неспособность Канады прекратить поток наркотрафика в Соединенные Штаты через свои границы.