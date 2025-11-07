FT: Евросоюз попросил у Британии внести взносы за работу на своем рынке

Евросоюз потребовал у Великобритании внести взносы за торговлю на своем рынке и чтобы участвовать в некоторых проектах в совместных областях. Об этом Financial Times рассказали источники, сообщает ТАСС .

По данным СМИ, в ЕС уверены, что Британии нужно внести средства в региональные фонды выравнивания. Это будет платой за отсутствие ограничений по отношению к торговле продуктами животного и растительного происхождения, а также за допуск к купле-продажи энергоресурсов по низким ценам.

Размеры взносов пока не называются. При этом в столицах государств-членов ЕС уверены, что Британии необходимо платить так же, как это делают Швейцария, Норвегия и иные государства.

«Нельзя пользоваться преимуществами членства, не будучи членом», — сказал один из европейских дипломатов.

До этого сообщалось, что ЕС предоставит Великобритании доступ к фонду милитаризации Евросоюза объемом 150 млрд евро для приобретения вооружений только после оплаты взноса на вступление.

Великобритания вышла из Евросоюза в ночь на 1 февраля 2020 года. Референдум о покидании ЕС прошел 23 июня 2016 года. За этот шаг проголосовали 51,9% британцев, против — 48,1%.

