ФРГ в марте экспортировала в РФ одежду на рекордные с сентября 15,95 млн евро

Германия поставила в Россию одежду в марте на рекордные с сентября 2023 года 15,95 млн евро, пишет РИА Новости со ссылкой на данные статистики.

Чуть меньше трети всех поставок текстиля заняли майки и футболки. Еще 18% пришлось на свитеры и кардиганы. Третье место (12%) — женские костюмы и юбки.

Также отмечается трехкратный рост по сравнению с февралем экспорта детской одежды и спортивных костюмов.

ФРГ, таким образом, остается одним из крупнейших поставщиков одежды в РФ. Ее обгоняет Италия с значением экспорта в 26,94 млн евро. Всего из ЕС в Россию за первый месяц весны приехало одежды на 65 млн евро.

Вместе с Германией прилично нарастили поставки Хорватия, Испания и Нидерланды.