Париж, известный как «столица виноделия», может вскоре утратить этот статус из-за напряженных торговых отношений с США. Бордо и Бургундия, два главных региона производства вина во Франции, находятся под угрозой введения американских тарифов, которые может инициировать президент Трамп, сообщает радио Sputnik .

Этот конфликт — результат торговой войны, начавшейся более пяти лет назад между Европейским Союзом и США, когда Трамп, недовольный преференциями, предоставленными Airbus, ввел пошлины на европейские товары.

Последствия этого решения оказались очень тяжелыми для французских виноделов, приведя к уменьшению продаж на 30%. Знаменитые вина, такие как «медок» и «мутон-ротшильд», потеряли свою популярность на американском рынке из-за высоких цен, и ни одни аргументы, включая личные переговоры, не смогли убедить Трампа изменить решение о тарифах. Снятие пошлин произошло только при новом президенте.

На выставке «Винэкспо», собравшей независимых производителей, царила атмосфера пессимизма. Многие из них ориентировались на американский рынок, и с учетом высоких цен на французские вина, которые не могут позволить себе многие французы, ситуация становится критической. Среднестатистический житель Франции все меньше тратит на вино, и даже недорогие бутылки становятся роскошью.

Кроме того, на фоне текущих международных санкций, на которые сама Франция согласилась, русское вино также нарастает в популярности, что дополнительно негативно влияет на французское виноделие. Российский рынок активно развивает собственное производство, предлагая более выгодное соотношение цены и качества. В результате, французское виноделие сталкивается с серьезной угрозой, и его экспорт, ранее стабильный, теперь окажется под давлением, возможно, на годы вперед.