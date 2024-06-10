Французский рынок акций сократился после роспуска нижней палаты парламента

сегодня в 18:08

Индекс CAC 40, состоящий из 40 крупнейших компаний, торгующихся на бирже Euronext Paris, 10 июня на открытии торгов сократился на 2,37%, до 7812,52 пункта, сообщает РБК.

Сокращение индекса связано с резким падением бумаг крупных французских банков BNP Paribas, Societe Generale и Credit Agricole. Они на минимуме теряли 4–7,5%. Стоимость французских государственных облигаций также сократилась.

Доходность десятилетних гособлигаций Франции приблизилась к самому высокому в этом году уровню. Показатель составил 3,19%.

Сводный индекс европейских акций STOXX 600 на минимуме сократился на 0,88%, до 518,94 пункта.