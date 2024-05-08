Французский Alstom продал акции в «Трансмашхолдинге»

По данным французской компании, сделку закрыли в начале января этого года. Балансовая стоимость была нулевой из-за признанного обесценения. Пока неизвестно, кто приобрел акции, однако ТМХ в отчетности по МСФО за 2023 год сам сообщал о приобретении доли.

В Alstom уточнили, что после включения ТМХ в сентябре 2023 года в SDN List Минфина США концерн оценил потенциальные риски новых санкций.

«Трансмашхолдинг» является крупнейшим российским производителем подвижного состава для рельсового транспорта.