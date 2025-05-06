Франция запускает программу по привлечению иностранных исследователей

сегодня в 17:57

Париж открывает двери для ученых на фоне сокращений в США

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о запуске программы по привлечению зарубежных ученых, на которую будет выделено 100 млн евро. Этот шаг стал ответом на политику США по сокращению финансирования науки, вызвавшую обеспокоенность среди американского научного сообщества, сообщает «ФедералПресс» .

Действующая администрация США ограничивает поддержку научной сферы, что приводит к увольнениям и оттоку специалистов. В результате многие ученые рассматривают возможность переезда из США.

На фоне этой ситуации Макрон организовал конференцию «Выбираем европейскую науку» в Париже. В мероприятии приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ректоры европейских вузов, представители научных организаций, бизнеса и власти.

Выступая на конференции, французский лидер подверг критике курс Вашингтона. По его словам, сложно представить, что страна, чья экономика тесно связана с научными разработками, может осознанно сокращать поддержку этой сферы.