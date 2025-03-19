Франция стала главным торговым партнером РФ в Евросоюзе за январь

Данные Евростата показывают, что Франция в январе увеличила импорт из РФ до максимума с конца 2022 года — 507 млн евро, в результате страна стала основным российским партнером в ЕС, сообщает РИА Новости .

За первый месяц 2025 года РФ поставила на французский рынок товаров на общую сумму 507,4 млн евро, нарастив за год импорт на треть. Это максимум с декабря 2022 года, когда стоимость французского импорта была 872 млн евро.

Поставки Францией товаров российским фирмам в годовом выражении повысились на 4% и составили 137,3 млн евро. Поэтому Париж стал основным торговым партнером Москвы с товарооборотом в 644,6 млн евро. Год назад на этой позиции располагалась ФРГ.

Сегодня Германия стала второй по объему торговли с РФ. Товарооборот двух стран за год уменьшился на 14% и составил 625 млн евро. Топ-3 замыкает Италия, торговля с этой страной в январе повысилась на пятую часть, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, до 600,9 млн евро.

Еще в пятерку входят Венгрия (товарные потоки уменьшились на 14,5% за год до 563,7 млн евро) и Бельгия (товарооборот практически не изменился, 537,4 млн евро).

Торговля РФ и ЕС в целом составила в начале года 5,6 млрд долларов против 6 млрд в январе 2024 года.