Frank Media: ЦБ испытывает сложности при поиске кандидата на пост главы НСПК

Центральный банк России уже 4 месяца не может найти кандидата на пост руководителя Национальной системой платежных карт (НСПК), сообщает Frank Media .

При этом с начала года компанию покинули ряд сотрудников, в том числе средних менеджеров. Сейчас идет активный поиск на должность руководителя компании, но конкретных сроков нет.

Одним из кандидатов на данную должность был экс-гендиректор MasterCard в России Алексей Малиновский. Однако он выбрал работу в другой компании.

Среди обсуждавшихся кандидатов два человека назвали зампреда правления Газпромбанка Дмитрия Зауэрса, который предложения не принял.

Как отмечает издание, очень сложно найти подходящего кандидата на должность, так как требования к нему очень высокие.

Национальная платежная система гарантирует безопасность и бесперебойность проведения внутрироссийских транзакций по банковским картам. В задачи НСПК входят обеспечение бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие ротечественной системы платежных карт.