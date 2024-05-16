Форум-выставка «Госзаказ» в «Сколкове» стартовал с обхода экспозиций

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Почетные гости устроили обход экспозиций на форуме-выставке «Госзаказ» в Москве

С 15 по 17 мая в столичном «Сколкове» проходит форум-выставка «Госзаказ», организованный по поручению первого зампреда правительства РФ Дениса Мантурова. На старте мероприятия почетные гости устроили обход экспозиций, говорится в пресс-релизе форума.

Участие в обходе экспозиций приняли замруководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, замминистра финансов РФ Алексей Лавров, первый замглавы Минопромторга Василий Осьмаков, зампред думского комитета по защите конкуренции Антон Гетта и другие.

Сам форум назван ключевым событием для будущего отечественной промышленности. На мероприятии участники рынка могут наладить разностороннее сотрудничество.

«Обход экспозиции почетными гостями — это важный момент для компаний и организаций, представляющих на форуме свою продукцию, сервисы и услуги. Это возможность заявить о себе, наладить сотрудничество с государством, банками, контрагентами», — сообщили в пресс-релизе.

Интерес гостей «Госзаказа» привлекли стенды организаций, которые представило Минэкономразвития ДНР. Еще госслужащие обратили внимание на стенд Федерального казначейства, где презентована свежая система ГИС «Торги» по реализации муниципального и государственного имущества.

На выставке также представлены крупнейшие игроки корпоративного сектора: Ростех, «Норникель», госкомпания «Российские автомобильные дороги», Магнитогорский металлургический комбинат, Объединенная авиастроительная корпорация.

«Регионы России традиционно представляют на форуме-выставке „Госзаказ“ собственные инструменты развития и цифровые решения в сфере электронных торгов и поддержки малого и среднего предпринимательства», — отметили в релизе.

В деятельности форума участвуют резиденты всех ветвей экономической власти страны, в том числе Федеральная антимонопольная служба, Счетная палата, представители банковской системы и федеральных органов власти.