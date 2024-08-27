Форум «Мой бизнес. 100% креатив» прошел в Красногорске

В подмосковном Красногорске провели форум для предпринимателей «Мой бизнес. 100% креатив», сообщили в пресс-службе округа.

На Живописной набережной прошли спикер-сессии от ведущих предпринимателей, экспертов и представителей креативной индустрии, бизнес-сообщества, органов федеральной и региональной власти.

Участники Форума обменялись творческим опытом с коллегами из учреждений культуры других округов Московской области, посмотрели модные показы дизайнеров Подмосковья.

Более 50 спикеров обсудили развитие креативных индустрий, а жители смогли прогуляться по выставке-ярмарке и посетить мастер-классы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что торговля является двигателем экономики региона, поэтому на ее развитие надо обращать особое внимание. В том числе важен вопрос привлечения мигрантов в торговлю.

«Четверть валового регионального продукта нашего региона — это торговля всегда была. Это движок. К этому движку надо относиться серьезно. Развиваются и торговые сети, и Ozon с Wildberries <…>. И (надо учитывать — ред.) насколько их экспансия здесь просчитана, чтобы не было каких-либо у нас, так скажем, последствий», — сказал Воробьев.