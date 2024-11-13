Forbes: власти РФ хотят ввести сбор за рекламу в интернете

Российские власти хотят ввести обязательные отчисления за распространения рекламы в Сети в федеральный бюджет. На эти средства они планируют содержать национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», пишет Forbes .

Участники отрасли выступают против такой инициативы, так как она будет дискриминировать интернет-платформы по отношению к другим площадкам, распространяющим рекламу. Например, у ТВ-рекламы будут преимущества, что в конечном итоге нарушит конкуренцию и с большой вероятностью спровоцирует повышение цен на товары и услуги.

Эксперты сообщают, что власти хотят получать от 2% до 5% от ежеквартальных рекламных доходов распространителей интернет-рекламы. Соответствующий законопроект уже «гуляет» по разным ведомствам, где ведутся его обсуждения.

По данным одного из осведомленных источников редакции, сбор составит 2% и будет введен в апреле 2025 года. Но на момент публикации заметки официальной информации на этот счет пока нет. В аппарате правительства России сообщили, что пока не видели такой законопроект.

«Видимо, сейчас инициативу разослали по ФОИВам (федеральным органам исполнительной власти — ред.), чтобы собрать замечания», — выдвинул предположение вице-премьер, курирующий вопросы цифровизации в правительстве Дмитрий Григоренко.

Идея внедрить в России новый сбор за распространение рекламы в интернете содержится в проекте бюджета на 2025–2027 годы.