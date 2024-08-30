Forbes назвал 20 богатейших женщин в России

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Forbes опубликовал рейтинг богатейших женщин России в 2024 году. Первое место продолжает удерживать 48-летняя основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом 5,5 млрд долларов.

На втором месте находится частный инвестор Татьяна Литвиненко. Супруга ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко получила от него в мае 2022 года 20,6% акций производителя удобрений «Фосагро». Состояние женщины оценивается в 2,45 млрд долларов.

Третье место занимает Варвара Скоч (2,2 млрд долларов), контролирующая 30% холдинговой компании USM, которой принадлежат доли в производителе руды «Металлоинвест» и операторе «Мегафон».

Президент компании Inteco Management 61-летняя Елена Батурина разместилась на четвертом месте рейтинга с капиталом 1,3 млрд долларов. Пятое место досталось 62-летней Наталье Луценко — она частный инвестор. Ей принадлежит 50% в группе «Содружество», одном из крупнейших переработчиков семян масличных культур.

Замыкают топ-10 самых богатых россиянок Людмила Коган (1 млрд долларов), Виктория Михельсон (1 млрд долларов), Екатерина Федун (1 млрд долларов), Евгения Гурьева (1 млрд долларов), Марина Седых (850 долларов).

Также в 20-ку самых богатых женщин России попали Лидия Михайлова, Лидия Сультеева, Ольга Белявцева, Светлана Демидова, Татьяна Ковальчук, Елена Рыболовлева, Мария Филева, Татьяна Филева, Лариса Алекперова, Гузелия Сафина.

Издание оценивало общую стоимость принадлежащих женщинам активов: это акции и доли в компаниях, объекты недвижимости, а также денежные средства, полученные от владения этими активами.