сегодня в 15:17

Фонд внешнеэкономической деятельности Подмосковья помогает в сотрудничестве РФ и Китая

Фонд внешнеэкономической деятельности Московской области (Фонд ВЭД МО) помогает подмосковным производителям участвовать в международных выставках, направленных на продвижение российской продукции на китайский рынок. В этом году при поддержке фонда ВЭД МО компании из Подмосковья смогли принять участие в двух таких мероприятиях, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, благодаря поддержке Фонда ВЭД МО 8 ведущих предприятий региона получили возможность впервые представить свою продукцию на масштабной международной выставке продуктов питания и напитков SIAL China в Шанхае. Мероприятие собрало более 5 000 экспонентов из более чем 70 стран.

Еще одно масштабное событие состоялось в московском парке «Зарядье» — международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов, ставшая ключевым событием программы «Сделано в России». При поддержке Мининвеста Подмосковья в мероприятии приняли участие компании региона, специализирующиеся на товарах повседневного спроса (FMCG).

Результаты ярмарки продемонстрировали значительный интерес китайских потребителей к товарам подмосковного производства. По итогам мероприятия общая сумма подтвержденных продаж составила более 31,4 млн рублей.

Узнать больше о международных мероприятиях для экспортеров и подать заявку на участие можно на сайте Фонда ВЭД МО: https://exportmo.ru/internationalevents2025.

Узнать больше о поддержке экспортеров в Подмосковье можно на инвестиционном портале региона: https://export.invest.mosreg.ru/catalog.

Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.