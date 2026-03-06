Фонд ВЭД Подмосковья и ТПП Балашихи договорились о сотрудничестве

Сотрудничество фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области и Балашихинской торгово-промышленной палаты будет расширено по итогам рабочей встречи руководителей организаций. Стороны обсудили совместные меры поддержки бизнеса и наметили план мероприятий, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Исполнительный директор фонда поддержки ВЭД МО Ольга Щеголева провела переговоры с президентом союза «Балашихинская торгово-промышленная палата» Анатолием Шестаковым. Участники встречи обменялись успешными практиками поддержки предприятий и определили приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.

По итогам переговоров стороны сформировали предварительный график совместных мероприятий. Планируется развивать консультационную и образовательную поддержку, а также содействовать участию компаний Балашихи в профильных выставках и форумах. Отдельное внимание уделят помощи предприятиям при выходе на зарубежные рынки.

«Такое сотрудничество всегда благотворно сказывается на развитии предприятий муниципалитета и региона в целом. Совместная работа с торгово-промышленной палатой дает синергетический эффект: объединяя усилия, мы повышаем эффективность поддержки бизнеса. Вместе мы можем предложить предпринимателям больше инструментов для роста, адаптации к изменениям и выхода на новые зарубежные рынки», — пояснила Ольга Щеголева.

Объединение усилий организаций позволит расширить возможности для местного бизнеса и повысить доступность мер поддержки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.