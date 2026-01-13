Фонд развития промышленности Подмосковья выдал 21 заем инвестпроектам в 2025 году

Фонд развития промышленности Московской области в 2025 году предоставил 21 льготный заем компаниям региона на реализацию инвестиционных проектов в промышленности, сообщает пресс-служба министерства инвестиций Подмосковья.

В 2025 году фонд развития промышленности Московской области поддержал 21 инвестиционный проект, предоставив льготные займы на сумму более 1,4 млрд рублей. Общий объем инвестиций в эти проекты составил почти 4,3 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В 2024 году фонд также поддержал 21 проект, однако общий объем инвестиций тогда составил около 4 млрд рублей.

Среди крупнейших заемщиков в 2025 году — компания «Московская кофейня на паяхъ» из Рузского округа, получившая около 107 млн рублей на развитие предприятия. Самым масштабным по объему инвестиций стал проект ООО «Еврокуб» в Подольске: компания вложила более 820 млн рублей в запуск производства контейнеров для перевозки промышленных грузов и получила льготный заем в размере 80 млн рублей.

Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.