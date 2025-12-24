Фонд поддержки ВЭД Московской области подвел итоги работы клуба экспортеров

сегодня в 13:16

Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области провел итоговую встречу Клуба экспортеров, где обсудили результаты 2025 года и планы на будущее, сообщает пресс-служба министерства инвестиций.

Участники встречи рассмотрели вопросы географии потенциального экспорта, межкультурных коммуникаций и платежных вызовов. Экспортеры и специалисты фонда обсудили календарь международных выставок и бизнес-миссий.

Исполнительный директор фонда Ольга Щеголева рассказала о достигнутых результатах и задачах на 2026 год. Директор департамента по экспорту ООО «Гекса-Нетканые Материалы» Глеб Захарьян поделился опытом экспорта в страны Африки и обозначил основные вызовы и возможности. Генеральный директор ООО «Эколаб Экспорт» Татьяна Соловьева представила достижения компании за 2025 год.

Заместитель директора департамента сертификации, экспертизы и оценки ТПП Московской области Мария Левина рассказала о комплексной поддержке бизнеса на внешних рынках и анонсировала нововведения на 2026 год. Генеральный директор TSM Group Александр Шатов презентовал продукцию и поделился планами по созданию производства в регионе.

В мероприятии также участвовал и.о. председателя правления ООО «Промсельхозбанка» Владимир Курстак, который представил решения для внешнеэкономической деятельности, включая инструменты для международных расчетов и оптимизации комиссий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.