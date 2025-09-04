ФНС закрыла последнюю фирму блогера Гусейна Гасанова в России

Федеральная налоговая служба РФ закрыла последнюю компанию покинувшего страну блогера Гусейна Гасанова «Банда Фудс». В 2023 году он собирался стать ресторатором и делать собственные роллы, но бизнес за короткий срок ушел в минус, а партнерам, продававшим упаковку и занимавшимся доставкой, пришлось идти в суд, сообщает SHOT .

Сразу после этого Гасанов покинул Россию. Он и сейчас находится за пределами страны. У приставов не получается ничего с него взыскать.

Суммарный долг составляет примерно 800 тыс. рублей. До этого налоговая закрыла контору «Банда». Через нее блогер продавал различные курсы.

В мае Гасанова объявили в международный розыск по делу об уклонении от уплаты налогов на 170 млн рублей и отмывание денег. В России его могут посадить в колонию на срок до семи лет. До этого блогер переписал жилье в «Москва-Сити» на риелтора, чтобы, предположительно, избежать изъятия.