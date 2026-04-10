ФНС заблокировала счета Дани Милохина за долги

Налоговая служба заблокировала семь счетов блогера Дани Милохина в России из-за долга по налогам в 50 926 рублей 97 копеек, сообщает kp.ru .

Ограничения в отношении счетов Милохина ввели 30 марта. По данным издания, речь идет о семи российских счетах блогера. Планирует ли он погасить задолженность, пока неизвестно.

В последний раз Милохин прилетал в Москву в декабре 2023 года. Тогда общественные деятели призвали отправить его на срочную службу, после чего блогер покинул страну. Приемный отец заявлял, что Милохин негоден к службе из-за близорукости −6,5.

Ранее блогер досрочно покинул проект «Ледниковый период», где выступал в паре с Евгенией Медведевой. Он уехал в Дубай, объяснив решение усталостью от съемок и тренировок.

После отъезда Милохин жил в Дубае, в том числе в доме Моргенштерна*. В одном из недавних разговоров с изданием блогер заявил: «Прошу не забывать, что Россия — моя Родина!»

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

* Признан Минюстом лицом, выполняющим функции иностранного агента.