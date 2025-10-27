ФНС с 1 ноября будет без суда взыскивать долги со счетов жителей РФ по налогам

С 1 ноября 2025 года сотрудники ФНС смогут взыскивать долги по налогам у физических лиц во внесудебном порядке. Соответствующая возможность появится благодаря федеральному закону №287-ФЗ от 31 июля 2025 года, сообщает РБК .

Закон будет действовать против россиян, которые перестали быть индивидуальными предпринимателями (ИП) на дату принятия решения о взыскании долга. Также новые правила распространяются на нотариусов, адвокатов и иных лиц, которые занимаются частной практикой.

До 1 ноября долги по налогам ФНС сможет взыскать исключительно в судебном порядке, отметил адвокат Андрей Дроздов. Перед подачей иска, налоговая должна предложить должнику самостоятельно погасить все счета.

Для этого нарушителю отправляют требование об уплате долга. Если этого не происходит, то ФНС обращается в суд.

Дроздов добавил, что внесудебный порядок будет применяться в отношении НДФЛ, транспортного налога, налога на имущество, земельный налог, налог на профессиональный доход, начисленные пени и штрафы по налогам.

