ФНС планирует отказаться от большинства деклараций по НДФЛ

ФНС России планирует сильно расширить бездекларационный порядок расчета и уплаты подоходного налога для жителей страны к декабрю 2025 года, сообщает РБК .

Передача расчета НДФЛ профильным органам предполагается по следующим видам доходов: от реализации недвижимого имущества, от уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, от продажи транспортных средств, в виде фиксированной прибыли контролируемых зарубежных компаний, при установлении фактов прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) до истечения минимального срока.

В ФНС отметили, что большинство информации, которая нужна для расчета НДФЛ с указанных видов доходов физлиц, поступает в ведомство автоматически. Работы по обеспечению взаимодействия для получения всех данных завершат до конца 2024 года.

Служба планирует, что уплата НДФЛ при реализации бездекларационного порядка будет проводиться на основании сообщения об исчисленной сумме налога по доходам, которые были получены гражданами с 1 января 2025 года.

Как рассказал партнер «МЭФ Legal» Вадим Зарипов, при этом у ФНС уже есть успешные примеры бездекларационного расчета — при расчете доплаты в связи с применением ставки НДФЛ 15% и в отношении процентов по вкладам. Там он основан на получении онлайн сведений от банков, работодателей и иных источников выплаты.