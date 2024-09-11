Фирма жены сенатора Пономарева вложит 1,5 млрд руб в производство игристого вина

сегодня в 16:50

Компания «Азовские игристые», у которой бенефициар — супруга российского сенатора Валерия Пономарева Екатерина, будет производить алкогольные напитки в Краснодарском крае, сообщает РБК .

Фирма будет работать на мощностях предприятия, которое ранее было признано банкротом. В него вложат 1,5 млрд рублей.

У «Азовских игристых» как один из основных видов деятельности указано производство вина из винограда.

В пресс-службе Минсельхоза Краснодарского края отметили, что в этом году компания планирует запустить малое производство объемом 500 тыс. бутылок ежегодно. Полностью закончить реализацию инвестпроекта хотят в 2027–2028 году.

По итогу мощность предприятия составит 3-3,5 млн бутылок в год.