Фирма жены сенатора Пономарева вложит 1,5 млрд руб в производство игристого вина
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Компания «Азовские игристые», у которой бенефициар — супруга российского сенатора Валерия Пономарева Екатерина, будет производить алкогольные напитки в Краснодарском крае, сообщает РБК.
Фирма будет работать на мощностях предприятия, которое ранее было признано банкротом. В него вложат 1,5 млрд рублей.
У «Азовских игристых» как один из основных видов деятельности указано производство вина из винограда.
В пресс-службе Минсельхоза Краснодарского края отметили, что в этом году компания планирует запустить малое производство объемом 500 тыс. бутылок ежегодно. Полностью закончить реализацию инвестпроекта хотят в 2027–2028 году.
По итогу мощность предприятия составит 3-3,5 млн бутылок в год.