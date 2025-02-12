«Финсуслуги»: свыше 14 банков РФ уменьшили ставки по вкладам

Перед заседанием Центробанка РФ по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу, 14 крупнейших банков России уменьшили процентные ставки по вкладам. В среднем они снизились на 0,08-0,3%, рассказали ТАСС в пресс-службе маркетплейса «Финсуслуги».

В январе 2025 года ставки по вкладам уменьшили 12 банков, в феврале количество выросло до 14. Ставки касаются программ, рассчитанных на разный срок.

По-прежнему на первом месте по доходности остаются вклады на шесть месяцев. На этой позиции они находятся с июня 2024 года.

Ранее экономист Максим Тимошенко заявил, что на заседании Центробанка 14 февраля ставка сохранится на текущем уровне.