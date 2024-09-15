Финляндия и Эстония больше всех недружественных стран зависят от никеля из РФ
Среди недружественных государств Финляндия и Эстония по итогам первой половины 2024 года стали самыми зависящими от отечественного никеля странами, сообщает РИА Новости.
По данным платформы ООН Comtrade, возглавляет топ Финляндия. Она сильнее всего зависит от импорта никеля из РФ, доля которого с января по июнь была 88,4%, или 335,7 млн долларов.
Затем идет Эстония, там 44,1% импорта этого металла пришлись на поставки из России, или 1,5 млн долларов. Замыкает топ-3 Чехия. В эту страну поставили сырья на 14,4 млн долларов, что составило 7,7% импорта.
В пятерку недружественных стран, зависящих от российского никеля, вошли ФРГ (7,4%, 80,1 млн долларов) и Болгария (5,7%, 485,5 тыс. долларов).
Россия в прошлом году стала четвертой в мире по добыче никеля. Ее доля составила 6%.