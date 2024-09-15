Финляндия и Эстония больше всех недружественных стран зависят от никеля из РФ

Среди недружественных государств Финляндия и Эстония по итогам первой половины 2024 года стали самыми зависящими от отечественного никеля странами, сообщает РИА Новости .

По данным платформы ООН Comtrade, возглавляет топ Финляндия. Она сильнее всего зависит от импорта никеля из РФ, доля которого с января по июнь была 88,4%, или 335,7 млн долларов.

Затем идет Эстония, там 44,1% импорта этого металла пришлись на поставки из России, или 1,5 млн долларов. Замыкает топ-3 Чехия. В эту страну поставили сырья на 14,4 млн долларов, что составило 7,7% импорта.

В пятерку недружественных стран, зависящих от российского никеля, вошли ФРГ (7,4%, 80,1 млн долларов) и Болгария (5,7%, 485,5 тыс. долларов).

Россия в прошлом году стала четвертой в мире по добыче никеля. Ее доля составила 6%.