Финансовый аналитик предупредила о «ловушках» кредитных карт

Эксперт Алексеенко: условия по кредитным картам часто невыгодны для клиентов

Глава консалтингового центра «Гранд», эксперт по корпоративным финансам Ася Алексеенко рассказала о трех ключевых причинах, по которым не стоит спешить с оформлением кредитной карты, даже если банк настоятельно ее предлагает, сообщает «Секрет фирмы» .

Во-первых, по словам специалиста, банки умело играют на желании людей «получить все и сразу». Легкая доступность кредита приводит к тому, что заемщики начинают тратить больше, чем могут позволить, что в итоге оборачивается долговыми проблемами.

Во-вторых, условия по кредитным картам часто невыгодны для клиентов. Процентные ставки по ним обычно выше, чем по обычным потребительским кредитам, также могут быть различные скрытые комиссии.

Это, по мнению эксперта, легко может втянуть человека в долговую яму.

Алексеенко также указала, что рекламируемые банками кешбэки и бонусы зачастую являются фиктивными.

Сама по себе выгода от таких предложений, как правило, иллюзорна, поскольку проценты по кредитам намного превышают размер предлагаемых поощрений. Финансовый аналитик призвала внимательно изучать все условия кредитных продуктов, чтобы не попасться на уловки банков, которым выгодно, когда заемщики несвоевременно погашают задолженность.