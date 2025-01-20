Финансовая пирамида: эксперт объяснил, почему не стоит покупать мемкоины Трампов

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сравнил мемкоины Дональда и Мелании Трамп с финансовой пирамидой и объяснил, почему не стоит приобретать такую криптовалюту, сообщает Газета.ру .

«Это шуточные криптовалюты, именно так к ним и нужно относиться», — считает Балынин. По его словам, у Трампов, запустивших мемкоины, нет «преступного умысла».

Эксперт предостерег россиян от приобретения таких мемкоинов, потому что они не имеют фундаментальной основы.

По его мнению, риск вложения в мемкоины не оправдан, хотя кто-то из инвесторов, возможно, от этого и выиграет.

Подробнее о том, что такое мемкоины Трампов, читайте в материале РИАМО.