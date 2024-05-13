Финансист спрогнозировал укрепление рубля к доллару в июне

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Финансист Мищенко: в июне доллар может опуститься до 88 руб

Эксперт Президентской академии Вячеслав Мищенко полагает, что в июне 2024 года средний курс доллара может составить 88-94 рубля. По мнению специалиста, в первый летний месяц средние значения евро достигнут 93-102 рублей, сообщает Газета.ru .

Мищенко добавил, что повышенная ключевая ставка Центробанка в 16% помогает рублю удерживаться. Кроме того, российской нацвалюте оказывают поддержку и рублевые процентные ставки.

«Ожидания по снижению ключевой ставки во втором полугодии 2024 года могут оказывать понижательное давление на рубль», — заявил автор Telegram-канала «Финтех для Всех».

В ближайшее время также ожидаются «значительные объемы» чистых продаж валюты Банком России. По словам Мищенко, вскоре регулятор начнет продавать валюту в размере, десятикратно превышающем текущий уровень — ежедневно по 6,3 миллиарда рублей.