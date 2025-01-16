Финансист рассказал, как защитить пенсию от инфляции

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что пенсию лучше получать не наличными, а на накопительный счет в банке с ежедневным начислением процентов на остаток, сообщает Газета.ru .

«Чтобы защитить пенсию от инфляции, я бы рекомендовал получать пенсию не наличными, а на накопительный счет в банке. Это позволит пенсионеру ими оперативно управлять. Целесообразно размещать полученную пенсию на накопительный счет с ежедневным начислением процентов», — отметил эксперт.

По его словам, если пенсионер получает не только пенсию, но и дополнительные доходы (например, зарплату), разумно разместить часть средств на банковском вкладе: создание финансовой подушки безопасности крайне важно для всех граждан, включая пенсионеров, подчеркнул Балынин.

Он также добавил, что финансовые учреждения часто предлагают пенсионерам более привлекательные условия для хранения средств — можно настроить автоматический перевод пенсии на накопительный счет, и, если он будет с ежедневным начислением процентов, даже день принесет дополнительный доход.

Экономист уточнил, что с учетом высоких процентных ставок по вкладам и накопительным счетам, стоит оплачивать коммунальные услуги не в день получения счета, а ближе к указанной в нем дате. Такой подход позволит пенсионерам использовать дополнительные деньги и время для получения дохода. Кроме того, он напомнил, что многие российские магазины предлагают скидки до 10% для пенсионеров на утренние покупки.

С 1 января 2025 года в России страховые пенсии увеличатся на 7,3%, что коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров, для которых индексация возобновилась после перерыва с 2016 года.