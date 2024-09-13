Финансист ответил, поднимет ли ЦБ ключевую ставку 13 сентября

На грядущем заседании Банка России будет принято решение относительно ключевой ставки. Руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист поделился, что вероятность увеличения процентной ставки превышает шанс того, что она останется неизменной, сообщает «ФедералПресс» .

По словам финансиста, в последнее время заметны определенные проявления замедления деловой активности и стабилизации ценового роста. В августе сезонно скорректированный уровень инфляции составил 6%, а данные за последнюю неделю указывают на 5%. Однако в данный момент нет уверенности в том, что этого может быть достаточно для сохранения текущей ставки без изменений, отметил Жорнист.

По его мнению, факторы спроса продолжают оставаться на высоком уровне. Согласно последним данным, инфляционные ожидания населения возросли до 12,9%, заработные платы продолжают увеличиваться, а уровень безработицы все еще остается на исторически низких показателях. Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что потребительский спрос останется высоким.

При этом, в отличие от розничного кредитования, корпоративное демонстрирует быстрый рост. В связи с этим предполагается, что инвестиционный спрос также может оставаться на высоком уровне.

По мнению эксперта, дальнейшее увеличение процентной ставки Центробанком может оказаться целесообразным. Банк России имеет возможность повысить ставку как на 1 процентный пункт, так и на 2.

«Не исключено, что ЦБ повысит ставку до 19% и оставит себе пространство для маневра в октябре», — заключил Жорнист.

В данный момент ключевая ставка в России составляет 18%.