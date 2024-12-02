Финансист ответил, когда доллар будет стоить 200 руб

Финансист Кричевский: доллар по 200 рублей возможен через несколько лет

Финансовый эксперт, автор Telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский заявил, что в 2028–2030 годах доллар будет стоить 200 рублей, сообщает Газета.ru .

Существующая вероятность, что доллар может достичь 200 рублей в ближайшие несколько лет, выглядит весьма реальной, считает специалист.

По его словам, все указывает на это, если текущие санкции останутся в силе — бюджет продолжает опираться на доходы от экспорта, в то время как внутренние поступления растут не за счет развития новых производств или реального, а не «бумажного», импортозамещения, а увеличиваются благодаря возрастанию налоговой нагрузки и растущим займам.

Таким образом, если ситуация продолжит развиваться в том же русле, существует вероятность ежегодной девальвации в пределах 15-20%, уверен Кричевский.

«Как результат, если отталкиваться от 100 рублей за доллар на конец текущего года, то доллар по 200 рублей мы увидим в 2028–2030 годах», — предположил он.

Эксперт охарактеризовал такой прогноз как крайне пессимистичный.

По его мнению, к 2028–2030 годам вероятность того, что курс доллара достигнет как минимум 150 рублей, весьма высока.

Кричевский отметил, что проблема с санкциями будет постепенно разрешаться, в том числе благодаря сотрудничеству в рамках БРИКС, и новые российские регионы начнут приносить доходы в федеральный бюджет в виде налогов уже через несколько лет.

27 ноября курс доллара превысил 114 рублей, а евро — 120 рублей. В пятницу, 29 ноября, стоимость доллара составила чуть больше 104 рублей, а евро — 110 рублей.