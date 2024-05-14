Финансист объяснил, как в России начисляют баллы работающим пенсионерам

Эксперт Балынин: работающие пенсионеры могут накопить до трех баллов за год

Доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что пожилые россияне, которые продолжают работать, должны получать как пенсию, так и заработную плату, сообщает aif.ru .

По его словам, пенсия граждан, которые продолжают работать, может вырасти максимум на три балла за год. Такое ограничение установлено статьей 18 Федерального закона «О страховых пенсиях».

Узнать количество баллов можно, разделив размер годовой зарплаты на предельный размер базы для обложения страховыми взносами. Затем это число нужно умножить на 10.

«Если получилось больше трех, то будет начислено три пенсионных балла; если меньше трех, то будет использоваться полученное число», — объяснил финансист.

Эксперт добавил, что обычно специалисты прибегают к более сложной формуле вычисления числа индивидуальных пенсионных коэффициентов, но итог все равно оказывается таким же.