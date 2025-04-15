Финансист исключил массовые ограничения на снятие наличных с 1 сентября

Основатель сервиса проверки кредитных историй «Кредчек» рассказал, что массового ограничения снятия наличных с 1 сентября не произойдет — оно коснется только тех, кто попал под подозрение из-за сомнительных операций, сообщает агентство « Прайм ».

Финансист подчеркнул, что мера коснется в основном дроперов или тех, кто был замечен в недобросовестном финансовом поведении. Кроме того, это поможет снизить потери из-за применения мошенниками методов социальной инженерии.

По его словам, предотвращение рисков такого влияния основано на постоянном анализе финансового поведения клиента банка.

В случае если оно оказывается нестандартным, то есть выходящим за рамки, то банки могут заблокировать снятие наличных или ограничить лимит выдач.

С 1 сентября вступает в силу ограничение на снятие наличных — в сутки можно обналичивать только до 50 тыс. рублей.

Также с 1 октября этого года крупные банки России обязаны добавить в свои приложения специальную кнопку, которая позволит клиентам оперативно заявить о мошенничестве. Также пользователи смогут получить электронную справку об операции, с которой можно обратиться в полицию.