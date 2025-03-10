Финансист дал прогноз курса рубля к юаню на середину марта

На российский рубль в паре с юанем на Московской бирже оказывает давление присущее этому сезону снижение динамики продаж валюты экспортерами, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

При этом в числе оптимистичных новостей для валютного и энергетического рынков РФ и Китая — рекордный для двух первых месяцев года за минувшие 4 года рост суммарных объемов поставок российского угля в КНР, отмечает эксперт.

«В фокусе мировых рынков — громкий запуск Китаем дополнительных бюджетных стимулов, которые в перспективе способны позитивно отразиться на курсе юаня. Было объявлено о масштабных мерах поддержки потребления и снижения последствий от торговой войны с США для китайской экономики. Ожидается, что она может показать рост около 5% в текущем году», — рассказывает Тимошенко.

В качестве ответной реакции Китая на тарифы президента США Дональда Трампа — иск в ВТО против США, анонсирование введения в КНР дополнительных пошлин на американские товары, а также ограничение экспорта для нескольких компаний из США.

По прогнозам эксперта, торговый диапазон юаня с 10 по 14 марта — 12,10-12,40 рубля.