Финансист дал прогноз курса рубля к юаню на неделю

На Московской бирже в паре юань-рубль российская валюта придерживается тренда на укрепление на фоне переговоров в Турции. При этом рубль может оказаться под давлением от нестабильности нефтяных цен, которые сильно зависимы от новостной повестки, заявил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

«На стороне рубля — текущее снижение спроса на импорт, на иностранную валюту со стороны импортеров, а также общая жесткая риторика денежно-кредитной политики российского регулятора», — говорит он.

Тем временем тарифная политика и аккуратное снижение градуса противостояния Китая и США по-прежнему во главе информационной повестки в теме перспектив китайской экономики и движения курса юаня. В фокусе — все еще действующий запрет со стороны КНР экспорта в США редкоземельных металлов, которые требуются в том числе и для обороны. Вероятность паузы в торговой войне с США может оказаться на стороне юаня, отмечает эксперт. Так, крупные мировые банки на этом фоне повысили прогнозы роста китайской экономики.

По прогнозу Тимошенко, торговый диапазон юаня с 19 по 23 мая составит 11,0-11,5 рублей.