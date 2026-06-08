ФГБУ «ЦОК АПК» проверит 358 тыс тонн пшеницы в Подмосковье

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области в 2026 году планируют исследовать 358 тыс. тонн пшеницы в рамках госмониторинга.

Лаборатория охватит 25 районов Московской области, в основном зернопроизводящие округа: Зарайский, Серебряно-Прудский, Луховицкий и Коломенский.

«Мы охватываем 25 районов Московской области. В основном это зернопроизводящие округа: Зарайский, Серебряно-Прудский, Луховицкий, Коломенский и другие муниципалитеты. Отбор проб доведен до 460, но их количество может меняться в зависимости от объема предполагаемого урожая», — подчеркнула руководитель органа инспекции филиала Татьяна Никонорова.

Специалисты проверят количество и качество клейковины, стекловидность, число падения, сорную и зерновую примеси, запах, цвет и показатели безопасности. По словам Анны Гаришиной, зараженность вредителями может уничтожить до 40% урожая и привести к появлению токсинов.

Итогом исследований станет определение класса зерна. В 2025 году пшеница Подмосковья распределилась так: 3 класс — 80,4 тыс. тонн, 4 класс — 185,5 тыс. тонн, 5 класс — 115,1 тыс. тонн; еще 2,2 тыс. тонн не соответствовали ГОСТ.

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