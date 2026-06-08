Фестиваль «РОБОСИТИ 2026» собрал 2000 участников в Подмосковье

Заключительный этап IX Всероссийского фестиваля робототехники РОБОСИТИ 2026 прошел 6 июня на площадке Одинцовского кампуса МГИМО в Подмосковье. В нем приняли участие более 2000 школьников, студентов и молодых инженеров из более чем 20 регионов России, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

В соревновательной программе выступили более 200 команд. Самые многочисленные делегации прибыли из Московской, Тамбовской, Курганской и Брянской областей. Участники представили проекты в сфере робототехники, искусственного интеллекта, автоматизации и программирования. Соревнования прошли в 16 категориях, часть из них состоялась впервые, включая «Кубок IQ», «Азбуку аналоговой схемотехники», пилотирование дронов и «Бои без правил». В категории по аналоговой робототехнике участникам необходимо было собрать устройство, используя только аналоговые компоненты, такие как резисторы и транзисторы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.