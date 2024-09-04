Фермеры Подмосковья получили гранты на общую сумму более 52 млн рублей

В Московской области состоялся очный этап конкурса по отбору заявок на предоставление гранта для развития семейных ферм. Принять участие могли аграрии, чья деятельность зарегистрирована в Подмосковье не менее 1 года, а также у которых отсутствуют задолженности. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«По завершении приема заявок конкурсная комиссия проверяет полученные заявления на соблюдение условий и требований, затем проходит очное собеседование и защита фермерами своих проектов. Так, по итогам конкурсного отбора, гранты на развитие семейных ферм общей суммой более 52,4 млн рублей предоставлены хозяйству в городском округе Ступино, основным видом деятельности которого является молочное животноводство, и К (Ф)Х из Щелково, которое специализируется на выращивании ягод: земляники садовой, малины, голубики», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве отметили, что использовать средства гранта фермеры могут для расширения земельных участков хозяйств, модернизацию или строительство инфраструктуры и объектов хранения. При этом потребуется обеспечить софинансирование не менее 40% собственными средствами от совокупного объема расходов. Кроме этого, аграрии могут использовать грант для погашения не более 20% льготного инвестиционного кредита, привлекаемого на реализацию бизнес-плана, или уплату процентов по льготному инвестиционному кредиту в течение 18 месяцев с даты получения гранта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.