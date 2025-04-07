Фермерское хозяйство из Щелкова увеличит производство клубники в 12 раз

В целях софинансирования проекта по возведению тепличных конструкций площадью 1,25 га для выращивания садовой земляники ремонтантных сортов крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Ягодная долина» из городского округа Щелково в прошлом году был предоставлен грант на развитие семейной фермы в размере 29,8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Ремонтантная земляника менее восприимчива к заболеваниям, морозоустойчива, дает за сезон до 2-3 урожаев и отличается быстрым созреванием ягод. На сегодняшний день работы продолжаются, хозяйство уже приобрело теплицы и оборудование на 34 млн рублей. Плановый показатель проекта — увеличение производства садовой земляники с 5 тонн в год до 60 тонн в год. Общая стоимость проекта составляет 50 млн рублей.

В этом году федеральным и региональным бюджетом на развитие семейных ферм выделено 119,9 млн рублей, из них 60 млн рублей на гранты и 59,9 млн рублей — на субсидии.

Среди требований: регистрация и осуществление деятельности в сельской местности на территории Московской области, осуществление деятельности более 12 месяцев, отсутствие нарушений условий ранее предоставленной финансовой поддержки, право на пользование земельным участком и другие параметры, ознакомиться с которыми можно на интерактивном портале «Календарь мер поддержки».

В прошлом году площадь плодово-ягодных насаждений в Подмосковье составила 368,4 га, общий валовый сбор — более 2 тыс. тонн: ягодные — 1,3 тыс. тонн, семечковые — 580,4 тонн и косточковые — 135 тонн.

Основными городскими округами по выращиванию данного вида культур являются: Ленинский, Коломна, Луховицы, Истра и Наро-Фоминск.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.