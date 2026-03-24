сегодня в 17:37

Фермер из Подмосковья участвует в конкурсе органических брендов

Голосование за звание «Народный органический бренд» проходит с 23 марта по 24 апреля на ресурсах Роскачества. Московскую область представляет крестьянско-фермерское хозяйство «Белые Луги», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Открытое голосование проходит в рамках Национального органического конкурса. Подмосковное хозяйство «Белые Луги» специализируется на выращивании свежих овощей и зелени по принципам естественного земледелия.

Конкурс проводят под эгидой Совета Федерации, Минсельхоза России и Роскачества при поддержке фонда «Органика». Его цель — развивать рынок органической продукции, поощрять лучшие практики и повышать экспортный потенциал отечественных производителей. В 2026 году в голосовании участвуют 23 компании из 19 регионов страны. Все они имеют действующие сертификаты соответствия на органическую продукцию.

Итоги подведут в мае. После завершения народного голосования комиссия определит победителей, затем состоится торжественная церемония награждения. Поддержать подмосковного производителя можно на официальных ресурсах конкурса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <...> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — «100% Подмосковье», — заявил Воробьев.