Ферма на 2,4 тыс голов крупного рогатого скота появится в Подмосковье

Подмосковье представило свой стенд на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», организованной Минсельхозом Российской Федерации. Одним из соэкспонентов стала компания ГК «СТРОНГ ТЕХНИК» , занимающаяся дилерством сельскохозяйственной техники, а также сельскохозяйственным производством в Шаховской, Волоколамске и Можайске, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода региона.

Компания имеет 2 дилерских центра в Луховицах и Шаховской, на обслуживании находится более 800 единиц техники. Предприятием, входящим в ГК «СТРОНГ ТЕХНИК», введено в оборот 5,4 тысячи гектаров ранее неиспользуемых земель, планируемый урожай в 2024 году — более 7,6 тысячи тонн сельскохозяйственных культур, а также около 3-3,5 тыс. тонн кукурузы на зерно.

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, компания ведет строительство животноводческой фермы на 2,4 тысячи голов крупного рогатого скота в городском округе Шаховская, где будет производиться 27 тысяч тонн молока в год. На предприятии будет создано 135 рабочих мест. Также ведется строительство молокоперерабатывающего завода мощностью переработки 100 тонн в сутки, где будет создано 75 рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.