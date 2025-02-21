Фармкомпания Подмосковья зарегистрировала новый препарат от преждевременных родов

Российская компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новый препарат для предотвращения преждевременных родов с действующим веществом Атозибан. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Атозибан ПСК показан к применению у беременных женщин 18 лет и старше при угрозе преждевременных родов с 24 недели беременности. Препарат эффективно подавляет сократительную активность матки, тем самым снижая вероятность начала преждевременных родов. Эффективность препаратов данной группы была подтверждена многочисленными клиническими исследованиями, а также многолетним опытом применения.

«Атозибан помогает многим женщинам сохранить беременность и родить здоровых детей. Именно поэтому крайне важно, чтобы этот препарат выпускался на территории нашей страны и всегда был доступен. Это является гарантией того, что каждая женщина, сможет при наличии показаний получить терапию своевременно и без каких-либо препятствий», — сказала генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«Атозибан ПСК» — второй препарат в портфеле компании в области акушерства и гинекологии. Ранее «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на гормональный препарат, применяемый для предупреждения послеродового кровотечения с действующим веществом карбетоцин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что поликлиники и амбулатории Московской области ежедневно посещают 200 тыс. человек для получения помощи.

«У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда ежедневно приходят 200 тыс. человек», - сказал Воробьев.