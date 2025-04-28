Фармкомпания Подмосковья зарегистрировала два препарата для лечения онкологии и диабета

Российская фармацевтическая компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», получила регистрационное удостоверение на два новых препарата для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями и диабетом. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Оба препарата входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), которые поставляются в лечебные учреждения в рамках государственных закупок по всей стране.

«Кальция фолинат ПСК» будет выпускаться в форме раствора для внутривенного и внутримышечного введения в двух дозировках — 5 мг/мл и 10 мг/мл. Лекарственный препарат является средством для снижения токсичности противоопухолевой терапии у взрослых и детей с онкологическим статусом.

Второй препарат будет выпускаться под торговым наименованием «Ситаглиптин ПСК» в форме таблеток с дозировками 25 мг, 50 мг, 100 мг. Ситаглиптин показан к применению у взрослых в возрасте от 18 лет с сахарным диабетом 2 типа в качестве моно- и комбинированной терапии для контроля за уровнем сахара в крови.

«Сахарный диабет и онкология — заболевания 21 века. Для категории пациентов с данными диагнозами крайне важно обеспечить своевременное получение качественных и безопасных препаратов, независимо от любых внешних факторов, которые могут влиять на доступность необходимой терапии. Возможности производства «ПСК Фарма» позволяют гибко реагировать на растущий спрос в препаратах из Перечня ЖНВЛП с целью минимизировать воздействие заболеваний на организм пациентов», — отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.