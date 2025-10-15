Фармкомпания Подмосковья разрабатывает 8 новых препаратов для лечения астмы и ХОБЛ

Крупнейший резидент фармацевтического кластера ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» представила свои достижения на XXXV Национальном конгрессе по болезням органов дыхания. Всего в портфеле компании «ПСК Фарма» 25 пульмонологических препаратов, которые являются международным «золотым стандартом» терапии бронхиальной астмы и ХОБЛ. Из них 5 — впервые воспроизведены в России. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Сейчас на разной стадии разработки в компании «ПСК Фарма» находится еще 8 препаратов для терапии хронических бронхолегочных заболеваний.

«ПСК Фарма» начала работу в подмосковной ОЭЗ «Дубна» с разработки и выпуска импортозамещающих продуктов — востребованных аналогов лекарств в сегменте терапии астмы и ХОБЛ. За несколько лет компания стала лидером страны по количеству пульмонологических препаратов в портфеле. Каждый второй пациент с этой нозологией в России по льготе принимает препараты «ПСК Фарма». В этом году компания удвоила мощность производства капсул с порошком для ингаляций и выпустила первый отечественный двойной бронхолитик в комбинации гликопиррония бромида с индакатеролом. На сегодняшний день двойные бронхолитики — самая востребованная группа препаратов для лечения ХОБЛ и является основой терапии этого заболевания.

«Компания „ПСК Фарма“ является одним из участников фармацевтического кластера, сформированного на площадке ОЭЗ „Дубна“. Развитие этого сектора промышленности является одной их стратегических задач по обеспечению технологического суверенитета российской экономики. На нашей площадке инвестиции в фармацевтическую отрасль уже превысили 11 млрд рублей и компании продолжают развиваться», — отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“ Антон Афанасьев.

XXXV Национальный конгресс по болезням органов дыхания организован Министерством здравоохранения Российской Федерации, Департаментом здравоохранения города Москвы и Российским респираторным обществом. Ежегодно ключевым спонсором проведения Конгресса является якорный резидент ОЭЗ «Дубна» компания «ПСК Фарма» — национальный лидер по производству пульмонологических препаратов. Программа Конгресса объединяет ведущих специалистов по болезням органов дыхания всех регионов Российской Федерации и включает более 120 мероприятий — симпозиумы, школы специалистов, марафон клинических случаев, мастер-классы, круглые столы, постерные сессии, конкурс молодых ученых.

В сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«За год в отечественной экономике изменилось многое – одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей – как бывалых, так и тех, кто только начинает», – написал Воробьев.